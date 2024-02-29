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Пентагон: противоспутниковые средства России представляют угрозу безопасности США

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Глава Космического командования ВС Соединённых Штатов генерал Стивен Уайтинг заявил, что средства борьбы со спутниками России якобы представляют «угрозу национальной безопасности» США и их союзников.
Пентагон: противоспутниковые средства России представляют угрозу безопасности США
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, потенциал российской стороны по борьбе со спутниками является угрозой для космической сферы и национальной безопасности США и способности американского командования реагировать в целях защиты интересов Вашингтона и его партнёров.

Уайтинг добавил, что, несмотря на украинский конфликт и экономические санкции, Россия продолжает развивать комплекс противоспутникового оружия.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден распорядился начать прямой диалог с российскими дипломатами из-за ситуации с возможной угрозой американской национальной безопасности в связи с «разработками противоспутникового оружия» в России.

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