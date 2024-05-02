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В американских ВМС заявили, что США разучились сами строить СПГ-танкеры

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Министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо заявил, что Соединённые Штаты потеряли компетенции для самостоятельного создания СПГ-танкеров.
В американских ВМС заявили, что США разучились сами строить СПГ-танкеры
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил на слушаниях в конгрессе.

«Мы потеряли эту компетенцию здесь, в США. Мы не можем даже построить для себя СПГ-суда здесь, в США», — цитирует его РИА Новости.

Как пишет агентство, США в 1977—1980 годах спустили на воду 16 танкеров для перевозки СПГ, однако потом приняли решение полностью перенести их производство за рубеж, в том числе в Южную Корею.

Ранее власти 16 американских штатов подали иск против решения Байдена приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

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