В американских ВМС заявили, что США разучились сами строить СПГ-танкеры

Министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо заявил, что Соединённые Штаты потеряли компетенции для самостоятельного создания СПГ-танкеров.

Об этом он заявил на слушаниях в конгрессе.

«Мы потеряли эту компетенцию здесь, в США. Мы не можем даже построить для себя СПГ-суда здесь, в США», — цитирует его РИА Новости.

Как пишет агентство, США в 1977—1980 годах спустили на воду 16 танкеров для перевозки СПГ, однако потом приняли решение полностью перенести их производство за рубеж, в том числе в Южную Корею.

Ранее власти 16 американских штатов подали иск против решения Байдена приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ).