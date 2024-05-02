Небензя: СБ ООН стал заложником ближневосточной политики США
Об этом, как информирует ТАСС, он заявил на заседании Генеральной Ассамблеи, посвящённой вето США на проект резолюции СБ ООН о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.
«Крайне сожалеем о подобных действиях наших американских коллег. Они абсолютно не отражают принципиальную позицию, которую заняли остальные члены СБ ООН, которые за эти полгода, по сути, стали заложниками США по ближневосточному сюжету», — сказал Небензя.
Ранее в Палестине заявили о намерении пересмотреть отношения с США.
Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты выглядели жалко, пытаясь объяснить, почему они наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав организации.