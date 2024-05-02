Небензя: СБ ООН стал заложником ближневосточной политики США

Совет Безопасности ООН фактически стал заложником американской ближневосточной политики, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Об этом, как информирует ТАСС, он заявил на заседании Генеральной Ассамблеи, посвящённой вето США на проект резолюции СБ ООН о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

«Крайне сожалеем о подобных действиях наших американских коллег. Они абсолютно не отражают принципиальную позицию, которую заняли остальные члены СБ ООН, которые за эти полгода, по сути, стали заложниками США по ближневосточному сюжету», — сказал Небензя.

Ранее в Палестине заявили о намерении пересмотреть отношения с США.

Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты выглядели жалко, пытаясь объяснить, почему они наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав организации.