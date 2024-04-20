В Палестине заявили о намерении пересмотреть отношения с США

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что власти страны пересмотрят двусторонние отношения с США в связи с американским вето по принятию Палестины в ООН.

Об этом он заявил в интервью агентству WAFA.

«Палестинское руководство пересмотрит двусторонние отношения с Соединёнными Штатами для гарантирования защиты интересов нашего народа, нашего дела и наших прав», — сказал палестинский лидер.

Вместе с этим он назвал использование американской стороной права вето в вопросе принятия Палестины в состав Организации Объединённых Наций «вопиющей агрессией против прав палестинского народа». Также он подчеркнул, что данное решение можно воспринимать как вызов воле международного сообщества.

Ранее Соединённые Штаты решили воспользоваться правом вето в рамках голосования за проект резолюции СБ ООН, которая рекомендовала Генассамблее всемирной организации принять Палестину в свой состав как полноправного члена.