Полянский: США выглядели жалко, объясняя вето по теме членства Палестины в ООН
Об этом он сообщил в Telegram.
«Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето», — написал Полянский.
По его словам, США сбивчиво объясняли, что не время и сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями.
Полянский отметил, что это выглядело жалко.
«А мы уверенно, с чистой совестью и всем сердцем голосовали за», — сказал он.
Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.