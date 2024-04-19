Полянский: США выглядели жалко, объясняя вето по теме членства Палестины в ООН

Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты выглядели жалко, пытаясь объяснить, почему они наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав организации.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето», — написал Полянский.

По его словам, США сбивчиво объясняли, что не время и сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями.

Полянский отметил, что это выглядело жалко.

«А мы уверенно, с чистой совестью и всем сердцем голосовали за», — сказал он.

Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.