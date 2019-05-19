Times: георгиевская ленточка вызвала раздор среди британских лейбористов

Некоторые представители лейбористских сил Великобритании пришли на своё собрание с георгиевскими лентами на груди, чтобы отдать дань уважения тем, кто боролся против фашизма. Однако на них обрушился шквал критики и обвинения, будто тем самым они поддерживают Путина и даже Сталина, пишет The Times.

Движение Momentum, которое выступает в поддержку Джереми Корбина, разделилось во мнениях, стоит ли носить георгиевскую ленточку, пишет The Times. Некоторые называют её «путинистским символом».



Так, члены движения из Луишема на юге Лондона надели ленточку во время ежегодного собрания. И организатор встречи произнёс речь, похвалив тех, кто это сделал. В свою очередь, другой участник собрания раскритиковал ленточки, заявив: «Да что с вами такое, что вы надели путинистский символ?» На что ему ответили, что это «символ победы российского народа над фашизмом».



Как напоминает автор статьи, георгиевская лента появилась в России ещё в царские времена, но до 2014 года не привлекала такого внимания, пока её взяли на вооружение «пропутинские сепаратисты» на Восточной Украине. В ответ на это президент Порошенко даже подписал закон, запрещающий ленту. На Украине её называют «символом российской агрессии», и те, кто её носят, могут получить штраф или даже арест. Однако её сторонники уверяют, что это лишь символ Дня Победы.



Один из членов движения Momentum Омар Райи, который присутствовал на собрании, отметил: «Мне не только пришлось слушать нудные речи о том, какие классные режимы в Венесуэле и Кубе, но я также видел, что куча людей носили и размахивали российскими военными лентами». По его мнению, это делает из его коллег «полезных идиотов». Он предполагает, что в следующий раз они наденут медали американской и британской армий, будто «лучший способ чествовать людей, которые боролись с фашизмом, — надеть военные символы империалистических держав».



В ответ на это недавно избранная на пост вице-главы движения Лили Мэдиган ответила, что эти заявления несправедливы. «Перестаньте грубить, я не «сталинист». Я не верю в тоталитаризм или гомофобию. Насколько мне известно, на мне был символ антифашизма. Говорить, будто большинство из нас сталинисты или фанаты Путина — полная чушь. Правительство Путина — анти-ЛГБТ+ и против прав женщин, с чего бы нам его поддерживать?» — приводит издание ответ Мэдиган, которая в своей партии отвечает за политику равноправия для женщин и меньшинств.



Критике за поддержку Путина подверглось молодёжное отделение Лейбористской партии в Лондоне. Они выложили в Twitter фотографию, на которой георгиевская ленточка повязана вокруг автомата. Однако позже это изображение удалили из-за обвинений, будто это «символ в поддержку Путина», пишет The Times.