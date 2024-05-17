Вучич процитировал слова маршала Жукова в ответ на давление Запада
Об этом информирует РИА Новости.
«Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», — сказал Вучич.
При этом он пообещал сделать всё «для сохранения чести Сербии».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Вучичем заявил, что Сербия завоевала уважение мира, отстаивая свою независимость.
Также Вучич отметил, что Сербия продолжает свой европейский путь и останется на нём.
Кроме того, Вучич предупредил о тяжёлых вызовах перед республикой.