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Вучич процитировал слова маршала Жукова в ответ на давление Запада

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Президент Сербии Александр Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее ООН процитировал слова маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма.

Об этом информирует РИА Новости.

«Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», — сказал Вучич.

При этом он пообещал сделать всё «для сохранения чести Сербии».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Вучичем заявил, что Сербия завоевала уважение мира, отстаивая свою независимость.

Также Вучич отметил, что Сербия продолжает свой европейский путь и останется на нём.

Кроме того, Вучич предупредил о тяжёлых вызовах перед республикой.

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