Вучич: Сербия продолжает свой европейский путь и останется на нём

Сербия продолжает свой европейский путь, она всегда следовала им, заявил сербский президент Александр Вучич. Так он прокомментировал слова работника Американского института предпринимательства о том, что «сердце Вучича лежит в Москве, а кошелёк — в Брюсселе».

Как уточняет РИА Новости, такое заявление сделала эксперт Ивана Страднер.

«Откуда она знает, о чём я думаю? Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли, что мне снится и о чём мечтаю? Они что, сошли с ума все вместе?» — сказал Вучич.

По его мнению, таких комментаторов «нужно лечить». Вучич подчеркнул, что Сербия остаётся на европейском пути «вопреки всяким попыткам некоторых, которые говорят, что выступают за Сербию на европейском пути, чтобы столкнуть её с этого пути».

«Мы останемся на европейском пути специально, чтобы они нервничали», — заключил президент.

Ранее Вучич заявлял, что на Сербию давят из-за военного нейтралитета и отношений с Россией.