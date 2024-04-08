Президент Сербии Вучич предупредил о тяжёлых вызовах перед республикой

Президент Сербии Александр Вучич объяснил смысл своего высказывания о грядущей угрозе национальным интересам республики. Как выяснилось, речь шла о предстоящем принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом приёме частично признанной республики Косово в Совет Европы.

Выступая на чрезвычайном заседании правительства, Вучич отметил, что это может привести к ликвидации Сербии и требованию от неё выплаты репараций. Он обратился к руководству республики с призывом противодействовать этим угрозам, сформировав «координационные группы».

Сам Вучич планирует посетить США, чтобы пролоббировать голосование против резолюции о геноциде. До этого президент Сербии намерен провести «стратегические переговоры» с французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет «Коммерсант».

Заявление Вучича об угрозе «жизненно важным национальным интересам» Сербии прозвучало в конце марта.