Вучич предупредил о грядущей угрозе национальным интересам Сербии
Об этом он написал в соцсетях.
«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов... В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят», — сказал Вучич.
По его словам, будет «как никогда тяжело».
«Мы будем бороться. Сербия победит», — подчеркнул сербский лидер.
О чём именно идёт речь, Вучич пока не конкретизировал.
Ранее Вучич заявил о стремлении сохранить позицию по неприятию санкций против России.
Также в Сербии митингующие призвали прекратить сотрудничество страны с НАТО.