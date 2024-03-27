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Вучич предупредил о грядущей угрозе национальным интересам Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» своей страны.

Об этом он написал в соцсетях.

«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов... В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят», — сказал Вучич.

По его словам, будет «как никогда тяжело».

«Мы будем бороться. Сербия победит», — подчеркнул сербский лидер.

О чём именно идёт речь, Вучич пока не конкретизировал.

Ранее Вучич заявил о стремлении сохранить позицию по неприятию санкций против России.

Также в Сербии митингующие призвали прекратить сотрудничество страны с НАТО.

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