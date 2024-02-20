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Вучич заявил о стремлении сохранить позицию по неприятию санкций против России

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что стремится сохранить позицию по отказу от антироссийских санкций, несмотря на давление со стороны Запада.
Вучич заявил о стремлении сохранить позицию по неприятию санкций против России
  • AP

Он напомнил, что с началом конфликта на Украине власти Сербии приняли решение осудить его, но не вводить санкции против России.

«Я сказал это тогда, потому что мы знаем по себе, каково это, когда против вас вводят санкции. У нас есть дружественный нам народ, и было бы несправедливо поступать так с русским народом», — сказал Вучич в интервью ТАСС.

Ранее он отметил, что отказ Сербии вводить санкции против России усилил международную репутацию страны.

Президент добавил, что страна испытывает растущее давление Запада по данному вопросу.

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