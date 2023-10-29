Вучич: отказ ввести антироссийские санкции усилил международную репутацию Сербии

Отказ Сербии вводить санкции против России усилил международную репутацию страны, заявил сербский президент Александр Вучич.

Он отметил, что Сербия является единственной европейской страной, которая почти два года не присоединяется к санкциям против России.

«Сербия тем самым усилила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику», — приводит РИА Новости слова Вучича в эфире TV Prva.

Президент добавил, что страна испытывает растущее давление Запада по данному вопросу.

Ранее Вучич подтвердил курс Белграда на сохранение гармоничных отношений с Москвой.