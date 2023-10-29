Вучич: отказ ввести антироссийские санкции усилил международную репутацию Сербии
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Он отметил, что Сербия является единственной европейской страной, которая почти два года не присоединяется к санкциям против России.
«Сербия тем самым усилила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику», — приводит РИА Новости слова Вучича в эфире TV Prva.
Президент добавил, что страна испытывает растущее давление Запада по данному вопросу.
Ранее Вучич подтвердил курс Белграда на сохранение гармоничных отношений с Москвой.