Рябков: власти в США превратились в гопников, которые «идут по беспределу»

Власти в США и других странах Запада превратились в «политических гопников», которые «идут по беспределу» в желании испытать Россию на прочность.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Это такие политические гопники, которые в ряде случаев просто идут по беспределу, извините за жаргон», — сказал дипломат.

Ранее Рябков заявил, что Россия допускает понижение уровня дипотношений с США.

Также российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США предпринимают попытки столкнуть Россию с государствами Латинской Америки.

Кроме того, Антонов призвал США пересмотреть агрессивную риторику в адрес России.