Рябков: власти в США превратились в гопников, которые «идут по беспределу»
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Это такие политические гопники, которые в ряде случаев просто идут по беспределу, извините за жаргон», — сказал дипломат.
Ранее Рябков заявил, что Россия допускает понижение уровня дипотношений с США.
Также российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США предпринимают попытки столкнуть Россию с государствами Латинской Америки.
Кроме того, Антонов призвал США пересмотреть агрессивную риторику в адрес России.