Рябков: Россия допускает понижение уровня дипотношений с США
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, Москва инициативно никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с любыми странами НАТО.
«Но они вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдёт по пути эскалации», — подчеркнул дипломат.
Ранее США пригрозили Китаю дополнительными мерами в случае поддержки ОПК России.
Также в США считают, что Китай должен сделать выбор между Россией и Западом.