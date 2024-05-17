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Рябков: Россия допускает понижение уровня дипотношений с США

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Москва не исключает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном при определённых сценариях.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Москва инициативно никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с любыми странами НАТО.

«Но они вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдёт по пути эскалации», — подчеркнул дипломат.

Ранее США пригрозили Китаю дополнительными мерами в случае поддержки ОПК России.

Также в США считают, что Китай должен сделать выбор между Россией и Западом.

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