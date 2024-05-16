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США пригрозили Китаю дополнительными мерами в случае поддержки ОПК России

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Вашингтон готов принять дополнительные меры против Китая в связи с якобы оказываемой Пекином помощью оборонно-промышленному комплексу России.
США пригрозили Китаю дополнительными мерами в случае поддержки ОПК России
  • AP

С заявлением об этом выступил на брифинге для журналистов замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

По его словам, в Вашингтоне будут «внимательно следить за этим и предпринимать соответствующие действия».

«Мы готовы предпринять дополнительные действия в отношении КНР, если это будет необходимо», — сказал Пател.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии доказательств оказания Китаем военной помощи России.

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