Салливан заявил об отсутствии доказательств оказания КНР военной помощи России
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Во время брифинга для журналистов в Белом доме он признал, что такой информацией администрация США действительно не владеет. Однако, по словам Салливана, беспокойство вызывает вклад Китая в ОПК России.
«Но мы выразили нашу обеспокоенность по поводу их вклада в российский оборонно-промышленный комплекс, о чём госсекретарь (Энтони. — RT) Блинкен, как мне кажется, весьма убедительно говорил в Европе на прошлой неделе», — цитирует Салливана ТАСС.
Ранее сообщалось, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в КНР, который состоялся 8 апреля, является подготовкой контактов на высшем уровне.