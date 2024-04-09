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Салливан заявил об отсутствии доказательств оказания КНР военной помощи России

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Белый дом не обнаружил доказательств, указывающих на оказание Китаем прямой военной помощи России. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан заявил об отсутствии доказательств оказания КНР военной помощи России
  • AP
  • © Alex Brandon

Во время брифинга для журналистов в Белом доме он признал, что такой информацией администрация США действительно не владеет. Однако, по словам Салливана, беспокойство вызывает вклад Китая в ОПК России.

«Но мы выразили нашу обеспокоенность по поводу их вклада в российский оборонно-промышленный комплекс, о чём госсекретарь (Энтони. — RT) Блинкен, как мне кажется, весьма убедительно говорил в Европе на прошлой неделе», — цитирует Салливана ТАСС.

Ранее сообщалось, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в КНР, который состоялся 8 апреля, является подготовкой контактов на высшем уровне.

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