Newsweek: США считают, что Китай должен сделать выбор между Россией и Западом
- AP
Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности», — сказал собеседник издания.
По словам источника, такой позиции придерживаются страны G7 и НАТО.
Ранее в Пекине завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.
Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что переговоры прошли на очень хорошем уровне.