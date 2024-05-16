Newsweek: США считают, что Китай должен сделать выбор между Россией и Западом

В Госдепе США считают, что если Китай хочет развивать отношения с Западом, то ему следует отказаться от поддержки России, которая якобы является крупнейшей угрозой европейской безопасности.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности», — сказал собеседник издания.

По словам источника, такой позиции придерживаются страны G7 и НАТО.

Ранее в Пекине завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что переговоры прошли на очень хорошем уровне.