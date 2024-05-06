Посол Антонов призвал США пересмотреть агрессивную риторику в адрес России
Он подчеркнул, что призывы увеличить поставки оружия приведут только к усилению ненавистнической политики местных элит по отношению к России, однако это вряд ли улучшит благосостояние американского народа.
«Сколько раз надо ещё объяснять, что столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым последствиям? Мы призываем местных политиков одуматься. Прекратить провокационную трескотню в информационном пространстве. Не допускать желчных и едких выпадов в адрес российского государства», — сказал Антонов.
Российский лидер Владимир Путин ранее в ходе встречи с членами правительства отметил, что против России была развёрнута экономическая агрессия.
Антонов отмечал, что новые антироссийские санкции США являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми не запугать Россию.
Политолог Юрий Светов высказал в беседе с RT мнение, что западные страны болезненно отреагируют на предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия.