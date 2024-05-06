Политолог Светов: Запад очень болезненно отреагирует на российские учения

Политолог Юрий Светов высказал в беседе с RT мнение, что западные страны болезненно отреагируют на предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

По словам Светова, «начнётся визг, крик страшный».

Он добавил, что проведение учений свидетельствует о серьёзном отношении России к заявлениям западных политиков.

«Ведь последние недели происходит такое сочетание: с одной стороны, Россию пугают всё время: «Вот мы пошлём войска, мы поставим F-16, мы пришлём новые, более дальние ракеты». С другой стороны, нас всё время предупреждают. И проблема ядерного оружия тоже звучит всё время в качестве предупреждения нам», — рассказал собеседник RT.

Ранее в Кремле, комментируя предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявили, что опасные заявления, которые звучат из Франции, Британии и США, требуют особого внимания и особых мер.

6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа. К ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».