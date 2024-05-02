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Антонов: новыми санкциями США Россию не напугать

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Новые антироссийские санкции США являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми не запугать Россию.

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, США пытаются запугать наших партнёров, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества.

«Снова метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая «выбить» с рынков конкурентов», — отметил Антонов.

Ранее под санкции США против России попали 29 физических и более 250 юридических лиц.

Также США ввели санкции против войск РХБЗ Вооружённых сил России.

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