Путин: против России была развёрнута экономическая агрессия

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства отметил, что против России была развёрнута экономическая агрессия.

По его словам, все усилия противников были направлены на то, чтобы разрушить страну изнутри.

«То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, было направлено на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель — разрушить Россию изнутри, и не только политически, но и прежде всего экономически: создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что ничего у противников России не получилось.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые антироссийские санкции США являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми не запугать Россию.