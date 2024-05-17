Антонов: США хотят столкнуть Россию с Латинской Америкой

США предпринимают попытки столкнуть Россию с государствами Латинской Америки.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, Вашингтону не нравится тот характер отношений, который складывается у России со странами континента в самых разных областях.

При этом дипломат добавил, что Соединённые Штаты по-прежнему рассматривают регион как свой «задний двор».

«Считают, что никто не волен сотрудничать и даже присутствовать там без лицензии администрации. Особенно это касается России и Китая», — отметил Антонов.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что США пора перестать считать страны Латинской Америки своим «задним двором».

Кроме того, в посольстве России отметили, что США пытаются вовлечь Латинскую Америку в поставки оружия Киеву.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО уже мало АТР, блок идёт в Латинскую Америку.