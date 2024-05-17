Антонов: США хотят столкнуть Россию с Латинской Америкой
Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, Вашингтону не нравится тот характер отношений, который складывается у России со странами континента в самых разных областях.
При этом дипломат добавил, что Соединённые Штаты по-прежнему рассматривают регион как свой «задний двор».
«Считают, что никто не волен сотрудничать и даже присутствовать там без лицензии администрации. Особенно это касается России и Китая», — отметил Антонов.
Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что США пора перестать считать страны Латинской Америки своим «задним двором».
Кроме того, в посольстве России отметили, что США пытаются вовлечь Латинскую Америку в поставки оружия Киеву.
Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО уже мало АТР, блок идёт в Латинскую Америку.