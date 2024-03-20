Посольство России: США пытаются вовлечь Латинскую Америку в поставки оружия Киеву

США пытаются вовлечь латиноамериканские страны в авантюру по передаче российских вооружений Украине.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

«Очевидно, что Вашингтон пытается перетянуть нейтральный глобальный Юг на свою сторону и вовлечь латиноамериканские столицы в свою авантюру по передаче российских вооружений Украине взамен на якобы более передовую американскую ПВН», — говорится в сообщении.

Также в российском посольстве заявили, что США пора перестать считать страны Латинской Америки своим «задним двором».

Кроме того, по словам посла России в США Анатолия Антонова, Запад делает всё, чтобы превратить Украину в антироссийское государство.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва будет помогать Латинской Америке защититься от попыток США вмешаться во внутренние дела государства.