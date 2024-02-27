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Патрушев: Россия поможет Латинской Америке защититься от давления США

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва будет помогать Латинской Америке защититься от попыток США вмешаться во внутренние дела государства.

На консультациях по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии он отметил, что странам Латинской Америки хорошо известны методы США по слому не устраивающих их правительств, а также давлению на страны с независимой политикой, передаёт ТАСС.

Патрушев добавил, что Латинская Америка является важной зоной мира и островом стабильности.

Ранее сообщалось, что Патрушев провёл переговоры с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

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