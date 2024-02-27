Патрушев: Россия поможет Латинской Америке защититься от давления США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва будет помогать Латинской Америке защититься от попыток США вмешаться во внутренние дела государства.

На консультациях по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии он отметил, что странам Латинской Америки хорошо известны методы США по слому не устраивающих их правительств, а также давлению на страны с независимой политикой, передаёт ТАСС.

Патрушев добавил, что Латинская Америка является важной зоной мира и островом стабильности.

Ранее сообщалось, что Патрушев провёл переговоры с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.