Западные страны делают всё возможное, чтобы превратить Украину в антироссийское государство, их не интересует судьба простых украинцев.

Такое мнение в интервью американскому журналу Newsweek выразил посол России в США Анатолий Антонов.

«Недруги делают всё, чтобы Украина состоялась как антироссийское государство, продолжающее самоубийственную бойню», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, простым украинцам пора понять, что создание «анти-России» при полной зависимости от Запада ведёт «не к расцвету, а к неизбежному закату страны».

Ранее в сенате США призвали Украину снизить призывной возраст.

Также в Myśl Polska отметили, что судьбу Украины решит Запад.