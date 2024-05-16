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В Сербии оценили назначение Станковича в «Спартак»

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Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Спартак» — сильный клуб. Если Деян станет чемпионом России со «Спартаком», то это будет его визитной карточкой. Такой опыт не помешает ему работать в странах Европы», — цитирует Цветковича «Спорт-Экспресс».

Сегодня стало известно, что специалист возглавит «Спартак» с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в штабе.

Ранее сообщалось, что соглашение Станковича со «Спартаком» будет рассчитано на два года.

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