Женщина и ребёнок погибли из-за атаки дрона на автомобиль в Белгородской области

Женщина и ребёнок погибли в результате атаки дрона на автомобиль в посёлке Октябрьском Белгородской области.

Об в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок)», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте, мальчик умер в больнице.

«У отца шок, у него имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается», — добавил губернатор.

Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти, медицинская помощь была оказана на месте.

Кроме того, отмечается, что ещё один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка.

«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарными расчётами очаг возгорания был оперативно ликвидирован», — говорится в сообщении.

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