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Дешам — о будущем клубе Мбаппе: он давно сделал свой выбор

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о будущем нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, который объявил об уходе из клуба.

«Я думаю, у него в голове всё предельно ясно и вскоре будет официальное подтверждение. Он давно сделал свой выбор», — цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе объявил об уходе из парижского клуба по окончании сезона. По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента. Отмечается, что подписной бонус будет составлять €100 млн.

Ранее сообщалось, что Мбаппе, Гризманн и Жиру вошли в заявку сборной Франции на Евро-2024.

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