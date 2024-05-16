Дешам — о будущем клубе Мбаппе: он давно сделал свой выбор
«Я думаю, у него в голове всё предельно ясно и вскоре будет официальное подтверждение. Он давно сделал свой выбор», — цитирует Дешама RMC Sport.
Напомним, что Мбаппе объявил об уходе из парижского клуба по окончании сезона. По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента. Отмечается, что подписной бонус будет составлять €100 млн.
Ранее сообщалось, что Мбаппе, Гризманн и Жиру вошли в заявку сборной Франции на Евро-2024.