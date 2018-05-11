СТРАНА.ua: наказание за георгиевские ленты на Украине есть только на бумаге

Несмотря на то что в украинском Кодексе об административных правонарушениях в 2017 году появилась статья «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты», суды не имеют полномочий накладывать штрафы. Как пишет «СТРАНА.ua», полицейские могут составить протокол и даже задержать нарушителя, однако дальше система даёт сбой: полученные от полиции протоколы суды возвращают обратно, поскольку не могут их рассматривать.

Во время празднования 9 Мая украинская полиция задержала 28 человек, в отношении 16 из них составлены админпротоколы по статье «Изготовление и пропаганда георгиевской ленты». Среди задержанных оказалась Елена Бережная, известная правозащитница и мать погибшего в 2017 году экс-депутата Ирины Бережной. Радикалы из группировки «С14» вместе с полицией напали на неё и избили. Поводом оказалась футболка Бережной, на которой радикалы и полицейские якобы увидели изображение георгиевской ленты. «СТРАНА.ua» решила разобраться, как применяются штрафы за георгиевские ленты — в теории и на практике.

Издание отмечает, что в мае 2017 года в Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья 173-3 «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты». До появления этой статьи ношение ленты официально не было запрещено. Тем не менее различные активисты после победы «майдана» регулярно требовали и от прохожих на улицах, и от водителей машин снять такую ленту. Нередко конфликты заканчивались избиениями носителей лент.

В 2017 году ношение и прочая демонстрация георгиевских лент стали караться по закону: за это нарушение был введён админштраф в сумме от 850 до 2550 гривен. При повторном в течение года нарушении штраф возрастает до 2550—5100 гривен, либо может применяться админарест до 15 суток.

Состав правонарушения был сформулирован следующим образом: «Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или её изображения».

Что такое георгиевская (гвардейская) лента, в данной статье расшифровано не было. Не были установлены размеры, сочетания цветов и прочие признаки, которые позволяют считать ленту георгиевской. И данная небрежность законодателя даёт возможность по-разному трактовать данную норму.

Однако, продолжает издание, намного больше проблем для применения «ленточной статьи» создаёт другая оплошность законодателей: оказывается, ни один государственный орган не имеет полномочий накладывать административные штрафы по этой статье.

Органы Нацполиции могут только составить протокол об административном правонарушении по статье 173-3 Кодекса об админнарушениях. Нередко они также задерживают нарушителей, доставляя их в райотделы. Но затем система даёт сбой: полученные от полиции протоколы суды должны возвращать обратно, поскольку не имеют полномочий их рассматривать. Дело в том, что в перечень нарушений, по которым суды могут налагать админштрафы, «ленточная статья» 173-3 админкодекса не попала.

Как правило, судьи понимают, что наложение штрафов за георгиевскую ленту не входит в их компетенцию, и возвращают протоколы обратно в полицию без рассмотрения.

Анекдотическая ситуация в этой связи сложилась в Кировском райсуде города Днепропетровска: местный житель 13 августа 2017 года в супермаркете распространил две листовки с изображением георгиевской ленты. Должностное лицо управления патрульной полиции в Днепропетровске составило об этом административный протокол и передало в суд. Но суд, со ссылкой на отсутствие полномочий по «ленточной статье», отказался рассматривать протокол и возвратил его полиции.

Полицейские из этой ситуации не сделали выводов и снова подали протокол на рассмотрение в тот же Кировский райсуд. Закономерно суд снова отказался его рассматривать. В итоге управление патрульной полиции в городе Днепропетровске пять раз подавало в суд один и тот же протокол, и пять раз суд возвращал его в связи с отсутствием полномочий. Бумажный «пинг-понг» продолжался полгода: в последний раз суд принял такое решение 19 февраля этого года.

Другие суды тоже отказываются рассматривать протоколы об админштрафах за георгиевские ленты. Например, 5 апреля этого года в Энергодаре Запорожской области активисты Объединения участников АТО и волонтёров заметили георгиевскую ленту на переднем сидении припаркованного автомобиля. По мнению полиции, «лента была демонстративно расположена на переднем пассажирском сиденье указанного авто, припаркованного в публичном месте». Но городской суд по всё той же причине отсутствия полномочий вернул протокол в полицию.

Бывают и другие варианты развития событий. Например, в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области местный житель привязал георгиевскую ленту к прикуривателю автомобиля. На этом основании 22 июня 2017 года полицейские составили админпротокол. Местный суд поначалу трижды возвращал его полиции на доработку, а затем просто закрыл дело по истечении срока давности для привлечения к ответственности.

Однако суды не всегда держатся в рамках своих полномочий. Журналисты нашли в реестре судебных решений множество постановлений о наложении штрафов за ношение георгиевских лент, несмотря на отсутствие у судов права налагать такие штрафы, согласно статье 221 Кодекса об админнарушениях.