СТРАНА.ua: «Бессмертный полк» и День Победы превратились в Киеве в форму протеста

Несмотря на угрозы националистов, десятки тысяч людей прошли с портретами родственников в рамках акции «Бессмертный полк» в Киеве. Как пишет «СТРАНА.ua», эксперты считают, что за последние годы празднование Дня Победы с маршами «Бессмертного полка» окончательно превратилось в форму протеста против политики нынешней власти, и рост числа участников маршей позволяет делать определённые политические выводы.

В День Победы в центре Киева десятки тысяч людей прошли с портретами родных, воевавших в Великой Отечественной войне. Как пишет «СТРАНА.ua», вопреки обещаниям и угрозам националистов, они не смогли сорвать праздник. При этом людей пришло на праздник больше, чем в прошлом году, что говорит и о провале массированной кампании по дискредитации праздника, которую последний год вела власть.



Издание отмечает, что уже за час до старта акции «Бессмертный полк» на площади возле метро «Арсенальная» выстроилось несколько сотен людей с портретами своих родственников.



«С цветами в руках, с вырезками из советских газет, с портретами своих близких — все спешат на главную пятисотметровку года: от Арсенальной площади до Мемориала Вечной Славы с памятником на Могиле Неизвестного Солдата ровно полкилометра, и этот путь в День Победы из года в год проходит «Бессмертный полк», — пишет автор статьи.



Он отмечает, что позже киевская полиция отчитается, что в акции приняли участие всего 2 тыс. человек, однако фото и видео с мероприятия свидетельствуют скорее о десятках тысяч.



«Если бы именно эта полиция оценивала «майдан», она бы сказала, что на нём было всего полторы тысячи участников», — прокомментировал ситуацию политолог Руслан Бортник.



Руководитель Киевской организации ветеранов Николай Мартынов в разговоре с журналистами сам удивился подсчётам полицейских: «В этом году пришли десятки тысяч людей. Нас с каждым годом всё больше и больше».



Несмотря на звучавшие ранее заявления национал-радикалов о том, что они воспрепятствуют акции «Бессмертный полк», сорвать шествие они не смогли. Ни представители С14, собравшиеся с утра на Арсенальной, ни активисты Дмитрия Корчинского, который обещал организовать марш с портретами эсэсовцев из дивизии «Галичина», в нынешнем году так и не отважились физически блокировать марш людей с портретами фронтовиков.



Массовые шествия «Бессмертного полка» прошли и во многих других городах Украины, в том числе в Одессе, Харькове, Днепре. Практически везде наблюдатели отмечают, что людей было больше, чем в прошлом году. При этом социологи фиксируют, что День Победы остаётся одним из самых любимых народных праздников, — по данным опроса группы «Рейтинг», положительное отношение к Дню Победы высказывают более 80% респондентов во всех регионах Украины.



Опрошенные изданием эксперты говорят, что за последние годы празднование Дня Победы с маршами «Бессмертного полка» окончательно превратилось в форму протеста против политики нынешней власти. Рост числа участников маршей позволяет делать и определённые политические выводы.



«Для большей части общества приход к памятникам, мемориалам Великой Отечественной войны — это скрытая форма протеста. Есть очевидная закономерность: чем ближе к концу этой власти, тем больше людей участвует в мероприятиях, которые всячески пытается запретить власть или снизить их значимость. Обратите внимание, сегодня приходит даже больше людей, чем во время Януковича. Сегодня идут не по приказу. Нет колонн учителей, врачей, люди приходят самостоятельно. Мы наблюдаем всплеск и развитие. Мы говорим не о закате традиции, а о возрождении. Это драконит власть. Это понимание того, что цикл завершается, и уходит время, отведённое этой власти», — считает политолог Руслан Бортник.



«Достаточно иметь глаза и здравый рассудок, чтобы понять, что было в десятки раз больше людей, чем насчитала власть. Так уже сложилось, что на всех мероприятиях, которые не выгодны этой власти, — марши это, протесты или «мини-майданы», — количество людей умышленно занижается. Люди выходят, чтобы показать, что им надоело то, что власть умышленно превращает гуманитарную сферу в территорию войны, чтобы в это время набивать себе карманы. И такая массовка в День Победы — это демонстрация отношения к власти. Это свидетельство того, что президент с рейтингом, стремящимся к нулю, не имеет права лезть в церковные, исторические, языковые вопросы», — прокомментировал ситуацию политолог Андрей Золотарёв.



Как напоминает издание, после массовых празднований Дня Победы в два предыдущих года власти вводили новые ограничения. Например, законодательно запретили ношение георгиевских лент, заводили уголовные дела на организаторов шествий. Не исключено, что власть попытается на чём-то или на ком-то отыграться и в этот раз, однако, как показывает пример прошлых лет и всё возрастающее число участников маршей «Бессмертного полка», эффективность этих действий стремится к нулю.