Волкер: Россия может «вернуть» Украине Крым, так же как и независимость Прибалтике

Россия может «вернуть» Киеву Крым таким же образом, как она вернула независимость трём прибалтийским государствам, приводит «Укринформ» слова спецпредставителя США по Украине Курт Волкер. Кроме того, дипломат заявил, что санкционное давление на Москву будет продолжаться до тех пор, пока этого не произойдёт.

Россия может «вернуть» Крым Украине, так же как вернула независимость трём прибалтийским государствам, несмотря на признание их советскими республиками в течение длительного времени. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, пишет «Укринформ».

«Они (россияне. — ИноТВ) будут говорить одни вещи, мы — другие, но увидим, что произойдёт в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге всё изменилось», — заявил Волкер.

По мнению спецпредставителя США по Украине, проблема Крыма достаточно сложная. Однако, по его словам, он «с большим воодушевлением» смотрит на предшественников, проводивших политику непризнания «аннексии» прибалтийских государств.

Американский чиновник также отметил, что давление санкций на Россию будет продолжаться до тех пор, пока она не вернёт Крымский полуостров Киеву. По его словам, «крымский» пакет санкций был чётким посланием Москве. «Вторжение в другую страну и захват её территории, её аннексия, провозглашение своей собственностью — это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим», — подчеркнул Волкер.