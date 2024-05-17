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COPE: часть руководства «Барселоны» хочет, чтобы Хави покинул клуб

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Несколько членов совета директоров «Барселоны» высказались в пользу того, чтобы главный тренер команды Хави покинул клуб по окончании сезона.

По информации COPE, поводом для этого послужили слова специалиста о том, что у клуба нет финансовых возможностей для улучшения состава.

Отмечается, что часть руководителей оказывают давление на президента Жоана Лапорту, который также остался недоволен словами Хави.

Напомним, что испанец объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, но позже заявил о намерении доработать контракт, который истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Хави проводит 100-ю игру в Примере в качестве главного тренера «Барселоны».

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