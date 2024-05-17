СК: присяжные признали Шишкана и его банду виновными в убийствах

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Олегу Медведеву, известному как Шишкан, и участникам его банды.

Об этом заявили в СК России.

«Установлено, что Медведев и его соучастники совершили убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трёх членов её семьи с целью завладения земельными участками племзавода», — заявили в ведомстве.

Ранее обвиняемый по «антиворовской» статье Медведев назвал конфликт с администрацией СИЗО исчерпанным.

В октябре в Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Шишканова.