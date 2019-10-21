«Пули в области головы»: в Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова

В Подмосковье найдены тела четырёх человек: пропавшего в 2012 году раменского депутата Татьяны Сидоровой, её мужа, сестры и сына. По версии следствия, их убили по указанию Олега Шишканова, который возглавлял орудовавшее в районе преступное сообщество и был арестован в 2019 году по статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии». Обнаруженные тела отправлены на экспертизу.

В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан. Как сообщают в Главном управлении СК РФ по расследованию особо важных дел, найденные тела могут принадлежать пропавшим в 2012 году депутату Раменского района и гендиректору ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяне Сидоровой и её родственникам.

«В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий, направленных на проверку полученной в рамках следствия информации, обнаружены тела четырёх человек, убитых в 2012 году. <…> По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии — Шишканов) за отказ передать земельные участки», — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

В ходе проверки информации, полученной во время расследования деятельности преступной организации, сотрудники правоохранительных органов исследовали территории вблизи одного из дачных массивов в Раменском районе.

В СК отмечают, что площадь участка составила более 2 тыс. квадратных метров, а раскопки производились на глубине до 10 метров.

«В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырёх метров были найдены и извлечены тела погибших. У двух из них в области головы обнаружены пули», — сообщили в СК.

В СК добавили, что продолжают расследование уголовного дела о преступном сообществе Шишканова, членам которого вменяется целый ряд особо тяжких уголовных статей, в том числе убийства, вымогательства, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе.

Лидер криминальной организации был задержан сотрудниками ГУУР МВД России в июле 2019 года и заключён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ.

«В дальнейшем оперативными сотрудниками МВД России совместно со следователями СК РФ удалось выйти на след предполагаемых исполнителей резонансного убийства. Мероприятия по задержанию семи фигурантов проведены в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях в конце сентября текущего года. В настоящее время обнаружено место захоронения тел похищенной женщины и её родственников. Останки погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предполагаемым мотивом преступления, по данным полиции, могли стать разногласия между лидером ОПГ и потерпевшей, связанные с её бизнесом.

Депутат заксобрания Раменского района и генеральный директор «Племзавода Раменское» Татьяна Сидорова пропала 21 февраля 2012 года. Когда женщина не явилась на совещание в районную администрацию, к ней домой отправили водителя, который увидел во дворе следы крови и вызвал полицию.

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Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь в доме депутата. В помещении был беспорядок, полицейские также заметили следы крови и признаки волочения тел по полу. Однако им так и не удалось найти ни саму Сидорову, ни её родственников — вместе с женщиной пропали её сын, сестра и муж.

Как сообщали СМИ, женщина испытывала трудности в ведении бизнеса и могла сама инсценировать похищение своей семьи, чтобы избежать уплаты накопившихся крупных долгов — якобы на момент исчезновения Сидоровой на неё были оформлены кредиты на сумму свыше 300 млн. По другой версии, к похищению семьи мог быть причастен бизнесмен Олег Шишканов, поскольку Сидорова отказалась передать ему земельные участки.

Поскольку найти Татьяну Сидорову и её родственников либо их тела так и не удалось, разработка «криминальной» версии исчезновения семьи раменского депутата была затруднена. Однако в 2019 году Олега Шишканова (Медведева) задержали по статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии». Особая ответственность для лидеров организованных преступных группировок была введена в апреле 2019 года по инициативе президента России Владимира Путина.

© Следственный комитет РФ

Бизнесмена заключили под стражу летом 2019 года, а в сентябре были арестованы ещё восемь его предполагаемых соучастников: Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин. По данным следствия, группировка, которую возглавлял Шишканов, была создана не позднее 2010 года «с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений».

«Созданное преступное сообщество к 2010 году с его уровнем организации, численным составом и материально-технической оснащённостью позволило Медведеву установить криминальный контроль на территории Раменского района Московской области», — говорилось в официальном сообщении Главного управления Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

Помимо убийства раменского депутата Татьяны Сидоровой и её родственников, соучастников Шишканова подозревают в причастности к ряду других тяжких преступлений, например к нападению на предпринимателя за отказ передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности; покушению на убийство мужчины в 2015 году; применению участником преступной организации насилия в отношении сотрудника полиции при задержании Олега Медведева в июле 2019 года.