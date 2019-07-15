Суд в Москве арестовал криминального авторитета

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца криминального авторитета Олега Шишканова, подозреваемого в похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой.
Суд в Москве арестовал криминального авторитета
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в отношении Олега Медведева (до смены фамилии — Шишканов)», — цитирует представителя суда РИА Новости.

Она уточнила, что Шишканов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 210.1 Уголовного кодекса России «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Подозреваемому может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

При этом он отказался признать вину, заявив в ходе судебного заседания, что не понимает «сути обвинения».

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании «вора в законе» Олега Шишканова (Шишкана).

URA.RU также передавало, что в Московской области задержан лидер организованной преступной группы, совершившей более 20 тяжких преступлений с 1995 по 2003 год. 

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