Суд в Москве арестовал криминального авторитета
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- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в отношении Олега Медведева (до смены фамилии — Шишканов)», — цитирует представителя суда РИА Новости.
Она уточнила, что Шишканов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 210.1 Уголовного кодекса России «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Подозреваемому может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.
При этом он отказался признать вину, заявив в ходе судебного заседания, что не понимает «сути обвинения».
Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании «вора в законе» Олега Шишканова (Шишкана).
URA.RU также передавало, что в Московской области задержан лидер организованной преступной группы, совершившей более 20 тяжких преступлений с 1995 по 2003 год.