Суд в Москве арестовал криминального авторитета

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца криминального авторитета Олега Шишканова, подозреваемого в похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой.

Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в отношении Олега Медведева (до смены фамилии — Шишканов)», — цитирует представителя суда РИА Новости.

Она уточнила, что Шишканов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 210.1 Уголовного кодекса России «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Подозреваемому может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

При этом он отказался признать вину, заявив в ходе судебного заседания, что не понимает «сути обвинения».

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании «вора в законе» Олега Шишканова (Шишкана).

URA.RU также передавало, что в Московской области задержан лидер организованной преступной группы, совершившей более 20 тяжких преступлений с 1995 по 2003 год.