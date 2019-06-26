В Краснодарском крае пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием

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В Краснодарском крае пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием. Об этом сообщает портал «Юга.ру».
В Краснодарском крае пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием
  • © Алексей Вовк
  • РИА Новости

По делу проходят 16 человек. Среди обвиняемых — жители Кубани, Северной Осетии и Москвы.

С марта 2014 года по ноябрь 2017 года злоумышленники занимались изготовлением и сбытом поддельных платёжных документов и нелегальным образованием фирм-однодневок.

Более 70 фиктивных организаций было создано на территории Краснодарского края, Липецкой и Воронежской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Москвы.

Как заявили в пресс-службе кубанского ГУ МВД России, общая сумма обналиченных средств превысила 3,8 млрд рублей.

В отношении злоумышленников завели уголовное дело по статьям «Организация и участие в преступном сообществе», «Изготовление или сбыт платёжных документов», «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юрлица». На имущество членов ОПГ наложен арест.

В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.

Ранее URA.RU сообщало, что основателя созданной на Урале финансовой пирамиды объявили в федеральный розыск.

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