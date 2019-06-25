Основателя созданной на Урале финансовой пирамиды объявили в федеральный розыск
- РИА Новости
«Разыскивается руководитель кредитно-потребительского кооператива «Финансовые активы» Ришат Батыршин 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, злоумышленник привлекал в свою компанию средства жителей Свердловской и Челябинской областей под 180% годовых. Собрав деньги, Батыршин скрылся.
Пострадавших от деятельности разыскиваемого и знающих о его местонахождении просят обращаться в полицию.
Ранее progorod43 сообщал, что в Уфе задержали подозреваемого в организации финансовой пирамиды.