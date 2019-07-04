В Подмосковье задержали члена совершившей более 20 преступлений ОПГ

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Следователи возобновили уголовное дело против члена организованной преступной группы (ОПГ), совершившей более 20 тяжких и особо тяжких преступлений в период с 1995 по 2003 год. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тюменской области.
В Подмосковье задержали члена совершившей более 20 преступлений ОПГ
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По имеющимся данным, банда похищала деньги и автомобили. Также были убиты восемь человек и ранены ещё четверо.

Силовики задержали большую часть группировки — 11 подозреваемых, в том числе лидера. На свободе оставались ещё двое участников банды. Одного из них в июне 2019 года задержали в Московской области, после чего он был этапирован в Тюмень.

«В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — заявили в ведомстве.

В настоящее время расследование продолжается.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием.

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