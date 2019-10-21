В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Жертвами преступления стали генеральный директор ЗАО «Племзавод Раменское» и трое её родственников. По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева за отказ передать земельные участки», — заявила она.

Отмечается, что следователи, сотрудники МВД и сотрудники ФСБ исследовали более 2 тыс. кв. м на глубине до 10 м в районе дачного массива в Раменском районе Подмосковья. Раскопки проводились в течение 12 дней. Тела погибших были найдены на глубине порядка 4 м. У двух погибших обнаружены пули в области головы.

Тела и пули направлены на экспертизу.

По данным МВД России, в числе погибших похищенные и убитые в 2012 году депутат Заксобрания Раменского района, её муж, сын и сестра.

«Подозреваемые в совершении тяжкого преступления задержаны», — заявили в ведомстве.

В июле суд на два месяца арестовал Шишканова, которого подозревают в похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой.