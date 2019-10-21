В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
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Об этом сообщается на сайте СК России.
«Жертвами преступления стали генеральный директор ЗАО «Племзавод Раменское» и трое её родственников. По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева за отказ передать земельные участки», — заявила она.
Отмечается, что следователи, сотрудники МВД и сотрудники ФСБ исследовали более 2 тыс. кв. м на глубине до 10 м в районе дачного массива в Раменском районе Подмосковья. Раскопки проводились в течение 12 дней. Тела погибших были найдены на глубине порядка 4 м. У двух погибших обнаружены пули в области головы.
Тела и пули направлены на экспертизу.
По данным МВД России, в числе погибших похищенные и убитые в 2012 году депутат Заксобрания Раменского района, её муж, сын и сестра.
«Подозреваемые в совершении тяжкого преступления задержаны», — заявили в ведомстве.
В июле суд на два месяца арестовал Шишканова, которого подозревают в похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой.