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Forbes: Корбин отверг приглашение на ужин в честь Трампа

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Лидер британской оппозиции Джереми Корбин отказался присутствовать на официальном ужине в честь визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, сообщает Forbes. При этом он подчеркнул, что готов отдельно встретиться с Трампом для обсуждения вопросов, которые интересуют обе стороны.
Forbes: Корбин отверг приглашение на ужин в честь Трампа
Reuters

Джереми Корбин, претендующий на роль следующего премьер-министра Великобритании, отклонил приглашение на ужин в честь визита американского президента Дональда Трампа, сообщает Forbes.

«Терезе Мэй не следует стелить красную ковровую дорожку для президента, который разрывает важные международные договорённости, поддерживает тех, кто отрицает факт изменения климата и прибегает к расистской и женоненавистнической риторике, — заявил Корбин. — Поддержание важных отношений с Соединенными Штатами не требует помпезности и церемоний, связанных с осуществлением государственного визита».

Лидер оппозиции отметил, что разочарован решением премьер-министра «склониться» перед администрацией нынешнего главы Белого дома.

Как пишет Forbes, несмотря на то, что отказ был воспринят, как протест против Трампа, Корбин известен своими антиамериканскими взглядами в целом. Однако, по мнению журнала, ирония заключается в том, что лидер Лейбористской партии неоднократно подвергался критике «за участие во встречах с действительно противоречивыми фигурами». Кроме того, он был ведущим на национальном телевидении Ирана, поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отказывается осудить внутреннюю и внешнюю политику российского лидера Владимира Путина и возлагает вину за холодную войну на НАТО.

При этом Корбин подчеркнул, что будет рад возможности провести личную встречу с Трампом для «обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес».

Ожидается, что на официальном ужине в июне будут присутствовать более 150 человек, продвигающих отношения двух стран, однако Корбин не единственный, кто отверг приглашение. Не приедут также спикер Палаты общин Джон Беркоу и лидер Шотландской национальной партии в парламенте Великобритании Ян Блэкфорд. 

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источник
Forbes США Северная Америка
теги
Великобритания визит Джереми Корбин Дональд Трамп США
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