Forbes: Корбин отверг приглашение на ужин в честь Трампа

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин отказался присутствовать на официальном ужине в честь визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, сообщает Forbes. При этом он подчеркнул, что готов отдельно встретиться с Трампом для обсуждения вопросов, которые интересуют обе стороны.
Джереми Корбин, претендующий на роль следующего премьер-министра Великобритании, отклонил приглашение на ужин в честь визита американского президента Дональда Трампа, сообщает Forbes.
«Терезе Мэй не следует стелить красную ковровую дорожку для президента, который разрывает важные международные договорённости, поддерживает тех, кто отрицает факт изменения климата и прибегает к расистской и женоненавистнической риторике, — заявил Корбин. — Поддержание важных отношений с Соединенными Штатами не требует помпезности и церемоний, связанных с осуществлением государственного визита».
Лидер оппозиции отметил, что разочарован решением премьер-министра «склониться» перед администрацией нынешнего главы Белого дома.
Как пишет Forbes, несмотря на то, что отказ был воспринят, как протест против Трампа, Корбин известен своими антиамериканскими взглядами в целом. Однако, по мнению журнала, ирония заключается в том, что лидер Лейбористской партии неоднократно подвергался критике «за участие во встречах с действительно противоречивыми фигурами». Кроме того, он был ведущим на национальном телевидении Ирана, поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отказывается осудить внутреннюю и внешнюю политику российского лидера Владимира Путина и возлагает вину за холодную войну на НАТО.
При этом Корбин подчеркнул, что будет рад возможности провести личную встречу с Трампом для «обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес».
Ожидается, что на официальном ужине в июне будут присутствовать более 150 человек, продвигающих отношения двух стран, однако Корбин не единственный, кто отверг приглашение. Не приедут также спикер Палаты общин Джон Беркоу и лидер Шотландской национальной партии в парламенте Великобритании Ян Блэкфорд.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что за пять лет своего правления ему удалось создать одну из самых сильных армий в Европе для «уверенной защиты от врага».
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в посёлке Чистоозёрном Ростовской области, где ночью 12 мая в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли два человека. Взрывом повреждено семь квартир двухэтажного дома. В МЧС сообщили об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа.
В двухэтажном жилом доме в посёлке Чистоозёрном Ростовской области в результате взрыва бытового газа было повреждено семь квартир. Об этом сообщили ТАСС в администрации Богдановского сельского поселения.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительству Китая не стоит затягивать с подписанием торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов 2020 года в США из-за возможных ухудшений условий сделки.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация в мире становится всё более опасной из-за нарушений международных договоров, повышения террористической угрозы и усиления напряжённости между странами.