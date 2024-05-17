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Генерал Скшипчак потребовал от Запада остановить конфликт с Россией

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Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в интервью газете Rzeczpospolita, что западные союзники должны положить конец конфликту с Россией, чтобы остановить «кровопролитие» на Украине.

«Знаете, что спасёт украинцев? Спасением для них будет, если мы остановим этот конфликт», — сказал он.

При этом Скшипчак отметил, что никакая помощь Запада не поможет Украине победить Россию. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевскому режиму не поможет западная военная техника, всё вооружение будет уничтожено.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что, если Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя, то так и будет.

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