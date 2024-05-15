Захарова: никакое западное оружие не спасёт от краха режим Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевскому режиму не поможет западная военная техника, всё вооружение будет уничтожено.

Об этом Захарова рассказала во время брифинга.

«Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена», — подчеркнула она.

Захарова предложила тем, у кого есть сомнения на этот счёт, посетить экспозицию трофейной западной техники на Поклонной горе в Москве.

По словам представителя МИД, выставка пользуется спросом и скоро пополнится новыми экспонатами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на Украину поступит «намного больше вооружений». Он отметил, что на Западе осознают недопустимость задержек при предоставлении военной помощи Киеву.