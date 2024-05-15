Захарова: никакое западное оружие не спасёт от краха режим Зеленского
- РИА Новости
Об этом Захарова рассказала во время брифинга.
«Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена», — подчеркнула она.
Захарова предложила тем, у кого есть сомнения на этот счёт, посетить экспозицию трофейной западной техники на Поклонной горе в Москве.
По словам представителя МИД, выставка пользуется спросом и скоро пополнится новыми экспонатами.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на Украину поступит «намного больше вооружений». Он отметил, что на Западе осознают недопустимость задержек при предоставлении военной помощи Киеву.