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Захарова: никакое западное оружие не спасёт от краха режим Зеленского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевскому режиму не поможет западная военная техника, всё вооружение будет уничтожено.
Захарова: никакое западное оружие не спасёт от краха режим Зеленского
  • РИА Новости

Об этом Захарова рассказала во время брифинга.

«Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена», — подчеркнула она.

Захарова предложила тем, у кого есть сомнения на этот счёт, посетить экспозицию трофейной западной техники на Поклонной горе в Москве.

По словам представителя МИД, выставка пользуется спросом и скоро пополнится новыми экспонатами. 

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на Украину поступит «намного больше вооружений». Он отметил, что на Западе осознают недопустимость задержек при предоставлении военной помощи Киеву. 

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