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Лавров: если Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя, то так и будет

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Если Запад хочет решения конфликта на Украине на поле боя, значит, он будет решён именно так, заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации, где проходят консультации профильного комитета по его переназначению на пост главы МИД.
Лавров: если Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя, то так и будет
  • РИА Новости

«Если хотят (решения конфликта на Украине. — RT) на поле боя, то будет на поле боя», — сказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Выступающий напомнил, что Россия готова к переговорам не только на словах, но и на деле.

По его словам, переговоры в Стамбуле были последним разом, когда российское руководство «вопреки многочисленным предыдущим обманам со стороны Запада решило всё-таки поверить и проявить добрую волю».

О том, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя, ранее заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Такого же мнения придерживается глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель — по его словам, будущее этого конфликта будет определяться на поле боя.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, победа России на Украине очень опасна для НАТО, поэтому оружие в данном случае — это «путь к миру».

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