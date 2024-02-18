Боррель: судьбу конфликта на Украине решат беспилотники и ИИ
Европейский чиновник выразил уверенность в том, что технологии «определяют с невероятной скоростью результат войны».
«Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя», — цитирует Борреля ТАСС.
Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню уже пообещал в скором времени передать армии Украины новейшие дроны-камикадзе.