Боррель: судьбу конфликта на Украине решат беспилотники и ИИ

Судьбу украинского конфликта решит использование беспилотников и искусственного интеллекта на поле боя, выразил уверенность глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Европейский чиновник выразил уверенность в том, что технологии «определяют с невероятной скоростью результат войны».

«Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя», — цитирует Борреля ТАСС.

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню уже пообещал в скором времени передать армии Украины новейшие дроны-камикадзе.