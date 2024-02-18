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Боррель: судьбу конфликта на Украине решат беспилотники и ИИ

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Судьбу украинского конфликта решит использование беспилотников и искусственного интеллекта на поле боя, выразил уверенность глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Европейский чиновник выразил уверенность в том, что технологии «определяют с невероятной скоростью результат войны».

«Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя», — цитирует Борреля ТАСС.

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню уже пообещал в скором времени передать армии Украины новейшие дроны-камикадзе.

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