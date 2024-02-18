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Глава Минобороны: Франция намерена поставить Украине новейшие дроны-камикадзе

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Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж в скором времени намерен поставить Вооружённым силам Украины новейшие дроны-камикадзе.
Глава Минобороны: Франция намерена поставить Украине новейшие дроны-камикадзе
  • Gettyimages.ru

Об этом французский министр сказал в интервью изданию Journal du Dimanche.

По словам Лекорню, речь идёт о дронах-камикадзе нового поколения, которые Франция в настоящий момент тестирует.

«Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели», — рассказал он.

Ранее президент Франции Эммаунэль Макрон заявил, что соглашение о безопасности с Украиной предусматривает выделение Парижем Киеву дополнительной военной помощи на сумму €3 млрд.

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