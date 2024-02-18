Глава Минобороны: Франция намерена поставить Украине новейшие дроны-камикадзе
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Об этом французский министр сказал в интервью изданию Journal du Dimanche.
По словам Лекорню, речь идёт о дронах-камикадзе нового поколения, которые Франция в настоящий момент тестирует.
«Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели», — рассказал он.
Ранее президент Франции Эммаунэль Макрон заявил, что соглашение о безопасности с Украиной предусматривает выделение Парижем Киеву дополнительной военной помощи на сумму €3 млрд.