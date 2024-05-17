Дубль Лопеса позволил «Барселоне» обыграть худшую команду Примеры

«Барселона» в гостях одержала победу над «Альмерией» в рамках 36-го тура чемпионата Испании.

Встреча в Альмерии на стадионе «Пауэр Норс Стэдиум» завершилась со счётом 2:0.

Дублем в составе победителей отметился Фермин Лопес на 14-й и 67-й минутах.

Таким образом, каталонцы продолжают занимать второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 79 очков. «Альмерия» — на 20-й позиции (17 баллов). Команда по окончании сезона покинет высший дивизион.

Ранее сообщалось, что Хави проводит 100-ю игру в Примере в качестве главного тренера «Барселоны».