Генштаб ВС России: Запад передал Украине с начала СВО более 30 тысяч БПЛА

Страны блока НАТО и их союзники с февраля 2022 года передали Украине около 800 танков, порядка 270 РСЗО, 130 самолётов и вертолётов, а также свыше 30 тыс. беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в статье для издаваемого Минобороны России журнала «Военная мысль» заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, передаёт ТАСС.

Кроме того, по его словам, Западом были переданы Киеву более 3,5 тыс. боевых бронированных машин, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий, 7,7 тыс. ПЗРК и до 290 тыс. противотанковых средств.

Отмечается, что государства блока и их партнёры израсходовали на эти цели более $132 млрд, из них США — свыше $63 млрд.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном Киев должен вскоре получить семь систем ПВО Patriot, две из которых предназначены для Харькова.

При этом сообщалось, что Пентагон пока не намерен направлять военных инструкторов на Украину.