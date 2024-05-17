Развожаев: продолжается уничтожение БПЛА и безэкипажных катеров в акватории Севастополя

Силы ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории.

Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. Ранее обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию в Севастополе. Также сообщалось, что женщина и ребёнок погибли из-за атаки дрона на автомобиль в Белгородской области.