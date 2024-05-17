Развожаев: продолжается уничтожение БПЛА и безэкипажных катеров в акватории Севастополя
Силы ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории.
Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию в Севастополе.
Также сообщалось, что женщина и ребёнок погибли из-за атаки дрона на автомобиль в Белгородской области.
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