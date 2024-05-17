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Bloomberg: ООН вводит ряд ограничений в штаб-квартире на фоне финансовых трудностей

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Организация Объединённых Наций на фоне финансовых трудностей вводит ряд ограничений в штаб-квартире для сокращения расходов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, передаёт ТАСС.

По данным агентства, среди мер числятся запрет операторам и переводчикам работать сверхурочно, ограничение времени работы въездных ворот в штаб-квартиру ООН на Манхэттене.

Кроме того, в список попали сокращение времени кондиционирования воздуха, а также мораторий на приём на работу новых сотрудников.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании 25 мая Всемирным днём футбола.

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