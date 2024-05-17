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Рябков: Россия не собирается нападать на страны НАТО, это абсурд

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Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом.

Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Это полнейший абсурд, это даже не дезинформация, это злостное и злобное передёргивание самой сути той политики и того абсолютно логического фундамента, на котором все наши действия основываются, который многократно излагался и доводился публично и за закрытыми дверями нашим руководством до этой западной кампании», — сказал дипломат.

Также Рябков отметил, что Россия допускает понижение уровня дипотношений с США.

Ранее в WSJ заявили, что в НАТО сочли маловероятным нападение России на страны альянса.

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